البنك الأردني الكويتي يختتم المرحلة الاولى من برنامج CareArabia لدعم قطاع الحضانات في الأردن

وطنا اليوم:اختتم البنك الأردني الكويتي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي، فعاليات المرحلة الاولى لمبادرة “CareArabia” المخصصة لتعزيز قدرات الحضانات المرخصة في الأردن. وتهدف المبادرة إلى تمكين الحضانات من الوصول إلى خدمات التمويل من خلال تقوية نماذج العمل والعمليات وتعزيز جاهزية مقدمي خدمات رعاية الأطفال للحصول على التمويل، عبر برامج تدريبية وإرشادية متخصصة، بما يدعم مشاركة المرأة الاقتصادية ويساعدها على الانخراط والاستمرار في سوق العمل.

وشهد البرنامج مشاركة واسعة وتنافساً كبيراً، حيث تقدم للمشاركة 110 حضانة، جرى اختيار 50 حضانة منها للانضمام إلى البرنامج بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة. وقداستكملت الحضانات المشاركة سلسلة الورش التدريبية التي عُقدت في عمان، وتضمنت جلسات متخصصة حول إدارة الأعمال، والتخطيط المالي، وإجراءات حماية الطفل والسلامة العامة.

وبعد ذلك انتقلت الحضانات إلى مرحلة إرشاد فردي امتدت لشهرين عبر مستشارين مختصين، حيث عملت كل حضانة على تطوير خطة نمو عملية وواقعية وفق احتياجاتها التشغيلية. وتتويجاً لهذه الجهود، أعلن البنك خلال الحفل الختامي عن تقديم جائزتين بقيمة 5,000 دينار أردني لأفضل حضانتين حققتا معايير التميز خلال البرنامج.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد رئيس قطاع الأعمال المصرفية في البنك الأردني الكويتي، زهدي الجيوسي، أن هذا البرنامج يجسد التزام البنك الراسخ بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز قطاع رعاية الأطفال بما يساهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل مستدامة وأكثر مرونة للأسر العاملة.

وعلى صعيد الحلول المالية المستدامة، سلّط البنك الضوء على منتج “حضانتـي” الذي أطلقه أواخر عام 2024 كأحد أبرز الحلول التمويلية الداعمة للمرأة الريادية. ويوفر المنتج تمويلاً يصل إلى 250 ألف دينار دون ضمانات، وذلك بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض. وقد بدأ البنك بالفعل باستقبال طلبات تمويلية، وسط توقعات بازدياد الطلبات تزامناً مع انتهاء المستفيدين من مرحلة التوجيه والإرشاد.

وأظهرت نتائج البرنامج التزاماً قوياً من صاحبات الحضانات ورغبة حقيقية في تطوير المهارات المالية والإدارية، بما يعكس تأثير البرنامج ودوره في نمو القطاع وتعزيز جودة خدمات رعاية الأطفال.

ويؤكد البنك الأردني الكويتي أن مبادرة “CareArabia” تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الطفولة المبكرة، وتمهد الطريق لحلول وطنية أوسع تشمل منصات رقمية ومبادرات تدريبية مستدامة تضمن نمو هذا القطاع الحيوي.