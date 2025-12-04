بنك القاهرة عمان
أبو السعود يدعو للإسراع في حشد دعم دولي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع مائية

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، الخميس، خلال لقائه الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن مارك روبن، ونائبة الممثل المقيم شيروز ماوجي، بحضور عدد من مسؤولي المياه، أهمية التعاون مع اليونيسف في مواجهة التحديات وأوجه التعاون المشترك.
وحسب بيان صحفي للوزارة، استعرض أبو السعود الأوضاع المائية، خاصة في ظل تذبذب الهطولات المطرية وازدياد الطلب والتغيرات المناخية وأثر ذلك على إحداث نقص كبير في المحافظة على الموارد المائية المتاحة.
ودعا الوزير إلى الإسراع في حشد الدعم الدولي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تؤمن الاحتياجات المائية لجميع المناطق، وبالتالي تحسين وصول المياه للمواطنين واللاجئين الموجودين في المخيمات.
وأعرب عن امتنانه وتقديره وشكره لمنظمة اليونيسف والعاملين فيها على الجهود في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستضيفة للاجئين.
من ناحيته أكد روبن، استمرار التعاون مع قطاع المياه، مؤكدا أن تجربة وزارة المياه والري تعد مثالا يحتذى على المستوى الإقليمي والدولي.


