برعاية جمعية المختبرات والتحاليل الطبية محاضرة نوعية في قاعة دائرة المكتبة الوطنية

وطنا اليوم:برعاية جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، وبقيادة رئيسة الجمعية الدكتورة إنعام صبيحات بني خالد، عُقدت مساء يوم الثلاثاء 2/12/2025 محاضرة نوعية تُعد الأولى من نوعها، حملت عنوان “الذكاء العاطفي في بيئة العمل”، وذلك في قاعة دائرة المكتبة الوطنية.

وقد شهدت الفعالية حضورًا لافتًا تجاوز 140 مشاركًا من قطاعات المختبرات الطبية و مختلف القطاعات الأخرى ، وسط اهتمام كبير بهذا الطرح المميز الذي يعكس توجه الجمعية نحو تطوير المهارات السلوكية وتعزيز بيئة العمل المهنية.

وأبدع المحاضر الدولي المدرب كفاح خميس في تقديم محتوى المحاضرة وإيصال مفاهيم الذكاء العاطفي للحضور بأسلوب تفاعلي وسهل، مما لاقى إشادة واسعة من المشاركين.

كما حضرت الفعالية سعادة النائب فليحة الخضير، والتي عبّرت عن إعجابها بالتنظيم المتميز والفكرة الرائدة في طرح محاضرات نوعية تثري المجتمع المحلي وتساهم في رفع الوعي وتطوير القدرات.

وتؤكد جمعية المختبرات والتحاليل الطبية حرصها المستمر على تقديم فعاليات هادفة تخدم العاملين في القطاع والمجتمع على حد سواء
كما حضر المحاضره عضو الشرف لجمعية المختبرات والتحاليل الطبيه الدكتور سامر شديد الحويطات


