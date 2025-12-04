بنك القاهرة عمان
مصدر: الدعوة لطرح الثقة بمجلس نقابة المقاولين غير قانوني

دقيقة واحدة ago
مصدر: الدعوة لطرح الثقة بمجلس نقابة المقاولين غير قانوني

وطنا اليوم:كشف مصدر في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أن الدعوة لطرح الثقة بمجلس النقابة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي السبت غير قانوني.
وقال المصدر إن اجتماع الهيئة العامة غير العادي محدد بمناقشة أمور محددة ولا يجوز إضافة أي بند جديد على الاجتماع.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب بيان وقّع عليه عدد من أعضاء الهيئة العامة، دعوا فيه إلى عقد اجتماع عام بهدف طرح الثقة بمجلس النقابة، في ظل ما وصفوه بـ”أزمة ثقة” نتيجة تعطل العمل النقابي وعدم انسجام المجلس، وفق تعبيرهم.
وأشار البيان إلى أن مجموعة من أعضاء المجلس وجّهت إنذارًا عدليًا للنقيب وعدد من الأعضاء حول ممارسات اعتبرها مقدمو الإنذار “مخالفة للأعراف النقابية وتستوجب المراجعة”، مؤكدين أن الهدف من الدعوة هو “وضع النقاط على الحروف” وتعزيز استقرار النقابة وفاعليتها.
وأكد الموقعون على البيان أن الهيئة العامة، بصفتها المرجعية الأعلى في النقابة، لها الحق في الرقابة والتصويب، وأنها الجهة المخوّلة بالنظر في تداعيات “غياب التجانس داخل المجلس” وانعكاساته على مصالح القطاع.


