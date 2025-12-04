الاحتلال : 4 أشخاص قادمين من الأردن حاولوا تهريب أسلحة ودهس جندي

وطنا اليوم:زعم الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة لتهريب أسلحة من الأردن إلى الأراضي المحتلة قرب منطقة البحر الميت.

وقال الجيش الإسرائيلي وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه أطلق النار على شخص كان يحاول، مع ثلاثة آخرين، تهريب أسلحة، مشيرًا إلى أن المشتبه به حاول دهس جنودًا هرعوا لاعتقالهم.

وأضاف الجيش أنه ألقى القبض على الأربعة المشتبه بهم ونقل المصاب إلى المستشفى.

وأوضح أن المشتبه بهم الثلاثة غير المصابين مثلوا أمام محكمة الصلح في بئر السبع أمس الأربعاء، حيث طلبت الشرطة تمديد توقيفهم.

وأشار ممثل الشرطة خلال الجلسة إلى أن الحادثة “غير عادية”، إذ أن المشتبه بهم متورطون في عمليات تهريب من وإلى الأردن.

كما أكد الممثل أن المشتبه بهم حاولوا دهس قوة جيش الدفاع الإسرائيلي. علاوة على ذلك، أفادت السلطات بمصادرة طائرة مسيرة وأدلة أخرى بحوزة المشتبه بهم