تحذير من تقلبات الطقس في الأردن نهاية الأسبوع وأمطار رعدية الأحد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الأرصاد الـجوية عن تفاصيل الـحالة الـجوية الـمتوقعة خلال الأيام الأربعة الـمقبلة، والتي تبدأ بـأجواء مستقرة نسبيا يوم الـخميس، ثم تتطور إلى حالة من عدم الاستقرار يوم السبت، لتنتهي بـمنخفض جوي يوم الأحد.

الـخميس والجمعة: استقرار نسبي وهبوب للرياح الشرقية

يوم الـخميس، تسود أجواء لطيفة في أغلب الـمناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور السحب الـمتوسطة والعالية.

وتنشط الرياح الـجنوبية الشرقية أحيانا مسببة تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويوم الـجمعة، يكون الطقس لطيفا ودافئا نسبيا في الأغوار والعقبة، ومع ساعات الـمساء والليل، يتوقع هطول زخات متفرقة من الـمطر في أجزاء محدودة.

وتحذر الأرصاد من تدني الرؤية بسبب الغبار وخطر الانزلاق أثناء الـهطولات.

السبت والأحد: تصعيد وخطر سيول في العقبة

تتأثر الـمملكة يوم السبت بـحالة قوية من عدم الاستقرار الـجوي، حيث تشتد الأمطار ليلا وتكون غزيرة أحيانا في بعض الـمناطق، ومصحوبة بالبرق والرعد، وقد تهطل حبات من البرد أحيانا.

وهذا ينذر بـتشكل السيول في الأودية والـمناطق الـمنخفضة بما فيها مدينة العقبة.

كما تتسبب الرياح النشطة بـإثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.

أما يوم الأحد، فتتأثر الـمملكة بـمنخفض جوي يتمركز إلى الغرب من جزيرة قبرص، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الـحرارة.

ويتوقع هطول زخات من الـمطر خاصة في الـمناطق الغربية، على أن تضعف الفعالية الـجوية تدريجيا مع ساعات الـمساء. وتحذر الأرصاد من الضباب فوق الـمرتفعات ومن خطر الانزلاق.