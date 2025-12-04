بنك القاهرة عمان
العثور على 23 مهاجرا مختبئين في شاحنة على الحدود الأميركية المكسيكية

59 ثانية ago
وطنا اليوم:عثرت سلطات ولاية تكساس على 23 مهاجرا غير نظامي مختبئين في شاحنة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في وقت تواصل إدارة دونالد ترامب حملتها الصارمة على الهجرة.
وقالت إدارة السلامة العامة في تكساس في بيان صدر ليل الثلاثاء، إن عناصرها قاموا بتفتيش المركبة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في مقاطعة لاسال في جنوب الولاية.
وأوضح البيان أن السائق زعم أنه كان مسافرا بمفرده، لكنّ مهاجرين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والمكسيك كانوا يختبئون داخل الشاحنة، مضيفا أنه تم تسليم المهاجرين إلى حرس الحدود الأميركي.
وأوقف السائق، وهو من سكان تكساس، ووُجهت إليه 23 تهمة تهريب أشخاص. في حال إدانته، قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أدنى.
وجعلت إدارة ترامب مراقبة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة والحد من الهجرة غير النظامية أولوية قصوى.
وتقول الإدارة الأميركية إنه منذ كانون الثاني/يناير الماضي، غادر البلاد أكثر من مليوني مهاجر غير موّثق، 1,6 مليون منهم طواعية، بينما تم ترحيل الباقين.


