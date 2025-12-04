5 شهداء وعشرات الإصابات في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس

وطنا اليوم:استشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من طائرات الاحتلال الإسرائيلية المسيّرة، ودباباته وآلياته، على جنوب وشرق قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على خيام النازحين في منطقة المواصي في محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين.

وأسفرت غارات الاحتلال على المواصي، عن احتراق عدة خيام بمن فيها من نازحين، ما فاقم من معاناة العائلات التي لجأت إلى تلك المنطقة بحثًا عن ملاذ آمن.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الكويت التخصصي الميداني، بأن طواقم الإسعاف انتشلت خمسة شهداء من منطقة القصف في مخيم “النجاة” للنازحين في المواصي، مشيرة إلى أن جثامين الشهداء وصلت متفحمة.

كما شهدت المنطقة الغربية من مدينة خان يونس غارات متزامنة، بينما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة، في ظل تحليق كثيف للطائرات الحربية.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة النيران في محيط مفترق الشجاعية شرق المدينة، متسببة بحالة من الخوف بين السكان والنازحين في المنطقة.

وصباح اليوم، استشهد مواطنان بنيران الاحتلال في حي الزيتون، بمدينة غزة، ونقلا إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في المدينة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,117 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.”وفا”

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,999، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، 5 شهداء (4 شهداء جدد، وشهيد انتُشل جثمانه)، و13 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 360 شهيدا، و922 مصابا، وجرى انتشال 617 جثمانا.