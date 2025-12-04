ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريبا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة “ستبدأ قريبا”، في حين تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات بشأن تعثر تنفيذ الاتفاق.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، نقل المراسل الصحفي لموقع “أكسيوس” الأميركي باراك رافيد عن ترامب قوله إن “المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمضي قدما.. وستنفذ قريبا”.

من جهته، جدد نتنياهو تهديده لحركة حماس قائلا إن المرحلة الثانية هدفها نزع سلاح الحركة وجعل غزة بلا سلاح، مضيفا “أعتقد أن هناك هدفا ثالثا وهو نزع التطرف عن سكان غزة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في غزة- إن “حماس لا يمكنها البقاء في غزة والتخلص منها سيكون إما من خلال قوة دولية أو بالطريقة الصعبة”.

في المقابل، جددت حماس مطالبتها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق غزة “بلجم الاحتلال وعدم السماح لنتنياهو بالتهرب من الاتفاق ووقف قصف المدنيين”، معتبرة أن “قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس جريمة حرب واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار”.

زيارة خامسة

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن الاثنين الماضي أن ترامب وجّه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي لعقد لقاء قريب في البيت الأبيض قد يكون في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي حال تأكد الموعد المعلن، ستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب مطلع العام الجاري.

ومنذ توليه ولايته الثانية، قدّم ترامب دعما قويا لإسرائيل التي تشن منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 70 ألف شهيد، ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما شهد القطاع اتفاقا لوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بموجب خطة طرحها ترامب، إلا أن إسرائيل تخرق هذا الاتفاق يوميا، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا.