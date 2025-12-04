الأردن يفوز على الإمارات 2-1 ويتصدر المجموعة الثالثة في كأس العرب

وطنا اليوم:فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على الإمارات بنتيجة (2-1) ليتصدر المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.

وفي تفاصيل المباراة، التي جرت اليوم الأربعاء على ستاد البيت، سجل علي علوان أول أهداف الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 20 وضعها على يمين حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0).

وفي بداية الشوط الثاني عادل برونو أوليفيرا النتيجة للإمارات بهدف في الدقيقة 47 وضعه على يمين يزيد أبو ليلى.

وعاد الأردن للتقدم بنتيجة (2-1) عندما سجل يزن النعيمات ثاني الأهداف في الدقيقة 63 بعد تجاوزه الحارس ووضعه الكرة في منتصف المرمى، لتنتهي المباراة على تلك النتيجة.

وتصدر الأردن المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، يليه مصر 1 نقطة والكويت 1 نقطة، ثم الإمارات 0 نقطة.

ويلتقي الأردن منتخب الكويت عند الثانية ظهر السبت المقبل على ستاد أحمد بن علي، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 الشهر الحالي.