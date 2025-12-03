الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

وطنا اليوم:زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم جمعية مار منصور الخيرية في عمان وشاركت عدداً من الأطفال المستفيدين احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة جمعية مار منصور الخيرية سهيل كاليس، ونائب رئيس مجلس الإدارة كريم بواب، والأخت الأم دانييلا والأخت الينا فرح ومديرة مار منصور الأخت بلسم فراسو، وعدد من الراهبات والعاملين في الجمعية.

واطلعت جلالتها خلال الزيارة على أنشطة الأطفال في الجمعية، وشاركتهم جانباً من الأنشطة الاحتفالية التي نظمها متحف الأطفال الأردن وضمت صناعة زينة شجرة الميلاد، وصناعة كرة الثلج الزجاجية، وصناعة أكاليل الميلاد وتزيين بيت الزنجبيل، كما رافقت جلالتها الأطفال خلال توزيع الهدايا عليهم، وتبادلت الحديث مع الراهبات والأطفال حول شجرة الميلاد.

يذكر أن جمعية مار منصور تأسست عام 1957 بهدف مساعدة الفقراء وتعليم أولادهم والاهتمام بالعائلات المستورة وإيواء الأطفال المحتاجين ورعايتهم. وتم تشييد دار الأطفال عام 1974 حيث أوت الدار منذ تأسيسها أكثر من 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 18 عاما.