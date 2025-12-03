مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الخريشا/ بني صخر بوفاة منى علي الرشيد، ارملة المرحوم ممدوح خازر الخريشا، ووالدة المحافظ حاكم الخريشا.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة الموقر تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الخريشا وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.