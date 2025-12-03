كابيتال بنك ينظم فعالية خاصة لتمكين وتعزيز الرفاه المالي للنساء‎

وطنا اليوم:نظم كابيتال بنك وبالتعاون مع منصة “كُن” فعالية خاصة بهدف دعم النساء وتمكينهن عبر تزويدهن بالأدوات العملية والمعرفة الضرورية للتخطيط المالي وإدارة المستقبل التقاعدي بوعي وثقة.

ويعدّ البرنامج من المبادرات النوعية التي تندرج تحت مظلة “دير مالك” ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، وبما ينسجم مع ركائزه للمسؤولية المجتمعية، ولا سيما محورَي تمكين المرأة والتثقيف المالي.

وجمع البرنامج الذي أُطلق في فندق الريتز كارلتون يوم 26 تشرين الثاني الجاري، مجموعة من النساء ضمن جلسة تفاعلية وفّرت مساحة آمنة للنقاش وتبادل الخبرات حول الصحة المالية والرفاه الشخصي.

واعتمد البرنامج نموذجاً تفاعلياً مبتكراً عُرف باسم “دوائر كُن المالية”، حيث تنقلت المشاركات بين خمس محطات يقودها خبراء متخصصون من منصة كن، تناولت جوانب متعددة من الرفاه المرتبط بشكل مباشر بالاستقرار المالي، بما في ذلك: الرفاه الجسدي، والعاطفي، والاجتماعي، والمهني، إضافة إلى الرفاه النفسي. وأسهم هذا التنوّع في ربط الحياة المهنية والشخصية للنساء بمعنى أعمق، يمكّنهن من اتخاذ قرارات مالية حكيمة وانتهاج أسلوب حياة أكثر اتزاناً واستدامة.

وفي تعليقها على الفعالية، قالت رئيسة دائرة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: “تعكس الفعالية التزام كابيتال بنك الراسخ بدعم النساء ومنحهن المعرفة والأدوات التي تساعدهن على بناء مستقبل مالي أكثر وضوحاً واستقراراً. نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أثر طويل المدى يرفع وعي المشاركات ويعزز ثقتهن بأنفسهن، ليصبحن أكثر قدرة على دعم أسرهن ومجتمعاتهن.”

وأضافت بارطو أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار استراتيجية البنك لتوسيع دائرة المبادرات التي تُعنى بالرفاه الشامل وتمكين المرأة، مؤكدة أن تعزيز الثقافة المالية هو أحد أهم الركائز التي يسعى لتعزيزها البنك بهدف بناء مجتمع أكثر قدرة على التخطيط لمستقبل آمن ومستدام. فيما لفتت إلى أن كابيتال بنك سيواصل تطوير هذا النوع من البرامج التفاعلية التي تجمع بين المعرفة المالية والرفاه الإنساني، وتشكيل شبكات دعم مجتمعية تُسهم في تمكين النساء وإلهامهن للنجاح على المستويين المهني والشخصي.

وتندرج هذه الفعالية تحت مظلة مبادرة “دير مالك”، والتي تضم برامج ريادية مثل “Money Matters” و “دير مالك مدارس”، حيث تهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى تمكين كافة أفراد المجتمع بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة، مما يعكس التزام البنك الراسخ بالاستثمار في الوعي المالي كركيزة أساسية للنمو والازدهار.