بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي

3 ديسمبر 2025
الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ماتيو بيريجو دي كريمناجو، ورئيس أركان القوات الإيطالية الفريق أول لوتشيانو بورتولانو.
وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي، وأبرز مستجدات المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير إيطاليا لدى الأردن لوتشيانو بيزوتي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:07

“الذكاء العاطفي في بيئة العمل” محاضرة في المكتبة الوطنية

22:38

الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

20:37

وزير العمل: اتجار بالبشر واستغلال عاملات هاربات

20:36

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

20:11

التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

20:07

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

20:02

الحكم بسجن طبيب تورط في وفاة نجم مسلسل فريندز

19:55

بيان يثير العاصفة.. ماذا وراء لهجة إثيوبيا التصعيدية ضد مصر؟

19:26

توزيع الحلوى في قطاع غزة ولبنان احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

19:20

أبو السعود : قطاع المياه بالأردن ليس له مثيل عالميا

19:11

الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية

19:08

التعليم العالي: 63 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلب للبعثات والقروض حتى اليوم

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025