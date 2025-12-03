وزارة السياحة والآثار وأورنج الأردن تختتمان هاكاثون الحلول الرقمية في القطاع السياحي للأشخاص ذوي الإعاقة وتكرمان الفائزين

وطنا اليوم:تحت رعاية وحضور معالي وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، أعلنت أورنج الأردن، وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 كانون الأول، عن الفائزين في “هاكاثون الحلول الرقمية في القطاع السياحي للأشخاص ذوي الإعاقة”، الذي أطلقته بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الابتكار وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في التجربة السياحية، وذلك ضمن مبادراتها المبتكرة تحت مظلة حملة “قدراتنا مختلفة، ولكن إمكانياتنا أكيدة”، الهادفة إلى تعزيز الشمول الرقمي وتمكين جميع أفراد المجتمع.

وشهد الهاكاثون إقبالاً لافتاً من الطلاب الجامعيين، حيث تلقّى 115 طلباً قدمت أفكاراً مبتكرة وحلولاً رقمية تهدف إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي. وتم اختيار سبع فرق للمشاركة في مخيم تدريبي مكثّف أشرف عليه نخبة من الخبراء من وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى خبير مختص بالتكنولوجيا وتقنية المعلومات، وفريق أورنج الأردن، الذي قدّم تدريباً متخصصاً حول الخدمات التي يقدمها مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة التابعين لمركز أورنج الرقمي.

وتناول المخيم التدريبي عدة محاور رئيسية، شملت: الإعاقة والدمج، السياحة وإتاحة الفرص في الأردن، التقنيات المساندة، إضافة إلى مهارات العرض والتقديم، بهدف تجهيز المشاركين بأفضل الأدوات والمهارات لتطوير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تعزيز السياحة الشمولية والتغلب على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

ومن جهته، أكد وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، أهمية توظيف الحلول الرقمية في تعزيز السياحة الشمولية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خوض تجربة سياحية متكاملة، لافتاً الى أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تطوير القطاع السياحي، خاصةً عندما يساهم في تحسين الخدمات بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

كما أضاف الدكتور حجازين، إن دعم الشباب والأفكار الإبداعية يسهم في خلق حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تعزز من تنافسية القطاع وتدعم مسار التنمية السياحية المستدامة في الأردن.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، على أن الهاكاثون يمثل نقطة التقاء استثنائية بين اليوم العالمي للسياحة واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً التزام الشركة بالابتكار الشامل. وأضاف أن برنامج الشمول الرقمي الذي يركّز على إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية للجميع، والتوعية وتعزيز ثقافة الشمول، وبيئة العمل المتنوعة، والشراكة الفاعلة مع المجتمع المحلي، تحوّل ركائز البرنامج إلى أثر عملي وملموس. ومن خلال تعزيز الحلول الرقمية في القطاع السياحي، تؤكد هذه المبادرة أن السياحة الشاملة ليست خياراً بل ضرورة، فهي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهل التحديات لإتاحة الفرصة للجميع الاستمتاع بتراث الأردن وثقافته وجماله الطبيعي.

وفي ختام فعاليات الهاكاثون، أعلنت أورنج الأردن عن أسماء الفِرَق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول فريق through everyone’s eyes، فيما حلّ فريق Jordan 360 في المركز الثاني، وجاء فريق Heritage that can be touched, heard, and seen في المركز الثالث. وجاء هذا التتويج تقديراً للحلول الرقمية المبتكرة التي قدّمتها هذه الفرق، والتي عكست فهماً عميقاً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة على توظيف التكنولوجيا لإتاحة تجارب سياحية أكثر شمولاً وجودة في الأردن.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo