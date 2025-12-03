بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ميلوني تشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين

3 ديسمبر 2025
ميلوني تشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين

وطنا اليوم:انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، القمة الخليجية – الإيطالية بحضور رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
وتعد المشاركة الإيطالية واحدة من أبرز ملامح القمة المرتقبة التي يتوقع أن تشهد حراكاً دبلوماسياً واسعاً ومخرجات تعزز مكانة مجلس التعاون كشريك دولي محوري.
وكانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وصلت إلى المنامة مساء الثلاثاء حيث كان في استقبالها ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وستكون إيطاليا ضيف القمة الخليجية الـ 46 التي تستضيفها البحرين في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في توسيع الشراكات الدولية لمنظومة مجلس التعاون وتعزيز حضورها على الساحة الأوروبية.
تأتي دعوة إيطاليا كضيف شرف إلى القمة ضمن توجه خليجي لفتح آفاق أوسع مع الدول الأوروبية المؤثرة، بما يسهم في دعم الاستقرار الدولي وتوسيع نطاق الاستثمارات وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني، وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية.
وتشمل مشاركة إيطاليا في القمة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى ومناقشة مبادرات مشتركة بين دول المجلس وروما، خصوصاً في مجال الأمن البحري والطاقة المتجددة، بما يعزز التكامل الخليجي الأوروبي في مرحلة تشهد تغيرات دولية متسارعة.
وتعد المشاركة الإيطالية واحدة من أبرز ملامح القمة المرتقبة التي يتوقع أن تشهد حراكاً دبلوماسياً واسعاً ومخرجات تعزز مكانة مجلس التعاون كشريك دولي محوري.
وتنعقد القمة الخليجية الـ46 في البحرين وسط مرحلة إقليمية معقدة تتصدرها تطورات غزة وأزمات اليمن والسودان، إضافة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأكد خبراء سياسيون أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يكتسب أهمية استثنائية، نظراً إلى ما تفرضه التطورات المتسارعة من ضرورة توحيد الرؤى وتعزيز الدور الخليجي كقوة سياسية فاعلة في محيطه العربي والدولي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:07

“الذكاء العاطفي في بيئة العمل” محاضرة في المكتبة الوطنية

22:38

الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

20:37

وزير العمل: اتجار بالبشر واستغلال عاملات هاربات

20:36

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

20:11

التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

20:07

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

20:02

الحكم بسجن طبيب تورط في وفاة نجم مسلسل فريندز

19:55

بيان يثير العاصفة.. ماذا وراء لهجة إثيوبيا التصعيدية ضد مصر؟

19:26

توزيع الحلوى في قطاع غزة ولبنان احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

19:20

أبو السعود : قطاع المياه بالأردن ليس له مثيل عالميا

19:11

الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية

19:08

التعليم العالي: 63 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلب للبعثات والقروض حتى اليوم

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025