ميلوني تشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين

وطنا اليوم:انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، القمة الخليجية – الإيطالية بحضور رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وتعد المشاركة الإيطالية واحدة من أبرز ملامح القمة المرتقبة التي يتوقع أن تشهد حراكاً دبلوماسياً واسعاً ومخرجات تعزز مكانة مجلس التعاون كشريك دولي محوري.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وصلت إلى المنامة مساء الثلاثاء حيث كان في استقبالها ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وستكون إيطاليا ضيف القمة الخليجية الـ 46 التي تستضيفها البحرين في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في توسيع الشراكات الدولية لمنظومة مجلس التعاون وتعزيز حضورها على الساحة الأوروبية.

تأتي دعوة إيطاليا كضيف شرف إلى القمة ضمن توجه خليجي لفتح آفاق أوسع مع الدول الأوروبية المؤثرة، بما يسهم في دعم الاستقرار الدولي وتوسيع نطاق الاستثمارات وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني، وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية.

وتشمل مشاركة إيطاليا في القمة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى ومناقشة مبادرات مشتركة بين دول المجلس وروما، خصوصاً في مجال الأمن البحري والطاقة المتجددة، بما يعزز التكامل الخليجي الأوروبي في مرحلة تشهد تغيرات دولية متسارعة.

وتنعقد القمة الخليجية الـ46 في البحرين وسط مرحلة إقليمية معقدة تتصدرها تطورات غزة وأزمات اليمن والسودان، إضافة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأكد خبراء سياسيون أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يكتسب أهمية استثنائية، نظراً إلى ما تفرضه التطورات المتسارعة من ضرورة توحيد الرؤى وتعزيز الدور الخليجي كقوة سياسية فاعلة في محيطه العربي والدولي.