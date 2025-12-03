بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي في الأغوار الشمالية

3 ديسمبر 2025
المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات على خط رئيسي بقطر 4 انش في منطقة الأغوار الشمالية تمثلت في سحب خطين لتزويد مزارع ومنازل بمياه مخالفة.
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنه تم إزالة المخالفات وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.
وشددت على أن كوادر سلطة المياه ستواصل تنظيم حملات متتالية وفق البرنامج المعد في جميع مناطق المملكة مشيرة لتحقيقها نتائج إيجابية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية إلى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الآلاف من الدنانير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:07

“الذكاء العاطفي في بيئة العمل” محاضرة في المكتبة الوطنية

22:38

الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة يحظى بمجموعة من التكريمات من جامعة الفارابي في كازاخستان

20:37

وزير العمل: اتجار بالبشر واستغلال عاملات هاربات

20:36

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

20:11

التعادل يخيم على مباراة منتخب فلسطين ومنتخب تونس

20:07

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

20:02

الحكم بسجن طبيب تورط في وفاة نجم مسلسل فريندز

19:55

بيان يثير العاصفة.. ماذا وراء لهجة إثيوبيا التصعيدية ضد مصر؟

19:26

توزيع الحلوى في قطاع غزة ولبنان احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

19:20

أبو السعود : قطاع المياه بالأردن ليس له مثيل عالميا

19:11

الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية

19:08

التعليم العالي: 63 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلب للبعثات والقروض حتى اليوم

وفيات
وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025