المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات على خط رئيسي بقطر 4 انش في منطقة الأغوار الشمالية تمثلت في سحب خطين لتزويد مزارع ومنازل بمياه مخالفة.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنه تم إزالة المخالفات وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وشددت على أن كوادر سلطة المياه ستواصل تنظيم حملات متتالية وفق البرنامج المعد في جميع مناطق المملكة مشيرة لتحقيقها نتائج إيجابية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية إلى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الآلاف من الدنانير