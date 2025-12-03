بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية

3 ديسمبر 2025
النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 بالإجماع ، حيث فشلت كافة المقترحات والتعديلات التي اقترحها النواب.
ودار نقاش وجدل بين النواب فيما يخص اصدار الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونيا .
كما دار جدل في المادة المتعلقة بتولي وزير المالية توزيع الجريدة الرسمية ، وتحصيل بدل اشتراكاتها بتعيين من رئيس الوزراء، حالة من الجدل النيابي؛ بسبب الاعتراض على عدم اختصاص الوزارة بالموضوع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم