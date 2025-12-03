النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 بالإجماع ، حيث فشلت كافة المقترحات والتعديلات التي اقترحها النواب.

ودار نقاش وجدل بين النواب فيما يخص اصدار الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونيا .

كما دار جدل في المادة المتعلقة بتولي وزير المالية توزيع الجريدة الرسمية ، وتحصيل بدل اشتراكاتها بتعيين من رئيس الوزراء، حالة من الجدل النيابي؛ بسبب الاعتراض على عدم اختصاص الوزارة بالموضوع.