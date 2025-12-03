بنك القاهرة عمان
الضمان: انتهاء العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية نهاية الشهر الحالي

3 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المنشآت المدينة التي لم تبادر بعد إلى تقسيط مديونيتها المترتبة تجاه الضمان إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارتها القاضي بإلغاء فائدة تقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة (0%) والذي ينتهي العمل به مع نهاية شهر كانون الأول الحالي 2025 لكافة القطاعات باستثناء القطاع السياحي حيث يستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية شهر حزيران من العام 2026.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن إدارات فروعها كافة تستقبل طلبات التقسيط من المنشآت المدينة وتبدي أقصى درجات التعاون معها لإنجاز معاملاتها بكل سهولة ويسر.


