بني مصطفى: نعمل لضمان عيش ذوي الإعاقة داخل أسرهم ومجتمعهم وفي بيئة آمنة ومحفّزة

وطنا اليوم:رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، احتفال الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، اليوم الأربعاء في مسرح الوزارة، بمشاركة عدد من مراكز تابعة للوزارة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أنحاء المملكة، وبحضور عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

وقالت بني مصطفى أن احتفال الوزارة باليوم العالمي للاعاقة هو احتفال بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات المتتالية على صعيد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسدت بالتطور الذي شهدته البرامج المنفذة لهم، حيث إستطاع الأردن أن يقدم نموذجاً يُحتذى ويُستفاد من تجربته في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام ورعاية ملكية سامية، وقد تجسدت من خلال ترؤس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لقمة عمان – برلين، التي انعقدت خلال العام الجاري، وقد صدر عنها إعلان عمان – برلين، الذي يشكّل إطارًا حقوقياً وشمولياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مجتمعهم وبيئتهم، حيث مثّل محطة هامة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت بني مصطفى أن الوزارة مستمرة في دورها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بما تقدمه المؤسسات الشريكة، والجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو الأمير مرعد بن رعد من خلال ترؤسه للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشيرةً إلى عدد من المشاريع والبرامج التي نفذت في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن المكان الأمثل للأشخاص ذوي الإعاقة بين أسرهم وفي مجتمعهم، حيث تم التوسع في إنشاء وحدات التدخل المبكر ومراكز الخدمات النهارية الدامجة في مختلف المحافظات، حيث توفر هذه المراكز منظومة دعم متكاملة تشمل التأهيل والعلاج والرعاية النهارية ودعم الأسر وتمكينها من رعاية أبنائها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها في مجال العيش المستقل بما يضمن أن يعيش الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أسرهم ومجتمعهم وضمن بيئة آمنة ومحفّزة تحفظ كرامتهم الإنسانية.

وشمل الاحتفال، الذي أدارته الناشطة من الأشخاص الإعاقة السيدة تسنيم عرابي البطاينة، على مشاركة كورال مركز البنيات للتربية الخاصة التابع لجمعية الشابات المسلمات، وأغنية وطنية لأطفال جمعية الحسين للتحديات الحركية، بالإضافة على استعراض قصة نجاح لاحدى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لإبنها الذي تلقى خدمات دامجة في مركز الكرك للرعاية والتأهيل، وعرضاً لفيديو قصير يوثق إنجازات الخدمات المقدمة في مركز الكورة للخدمات النهارية الدامجة، كنموذج لتحقيق الإنجازات من المراكز التابعة للوزارة، وتوزيع الهدايا على الأطفال من ذوي الإعاقة.

كما اطلعت بني مصطفى على المعرض الإنتاجي لعدد من منتفعي مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة، وشمل عدد من المنتوجات والأعمال اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تأهيلهم وتدريبهم وتعزيز قدرتهم على الإعتماد على أنفسهم