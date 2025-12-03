بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يحقق تقدماً كبيراً على مؤشر المعرفة العالمي للعام 2025

3 ديسمبر 2025
الأردن يحقق تقدماً كبيراً على مؤشر المعرفة العالمي للعام 2025

وطنا اليوم:حقّق الأردن تقدمًا جديدًا للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من 195 دولة عالميًا، مقارنة بالمرتبة 88 من أصل 141 عام 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في عام 2023.
وبحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 الذي يتضمن تنفيذ خطط عمل لتحسين تنافسية الأردن في عدد من المؤشرات الدولية من ضمنها مؤشر المعرفة العالمي، اعتمدت الحكومة خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية والتي تم إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المكلفة بالعمل على توجيه كافة الجهود المتعلقة بهذا المؤشر.
حيث عملت الوزارة خلال السنوات السابقة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحليل نتائج الاردن في المؤشر وتحديد أولويات لتحسين التنافسية، وتعميم الخطة ومتابعة تنفيذها.
‏ويعكس هذا التقدم التزام الأردن الراسخ بتطوير منظومة المعرفة في الأردن وتعزيز تنافسيته في المؤشرات الدولية ضمن جهود تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لتعزيز الاقتصاد المعرفي الأردني القائم على الإبداع والتكنولوجيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم