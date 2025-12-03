مباراة صعبة.. القريني يحدد ملامح مواجهة النشامى والإمارات

وطنا اليوم:نشر المحلل الرياضي عثمان القريني تحليلاً فنياً عبر صفحته الخاصة، تناول فيه رؤية شاملة لكيفية خوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العرب أمام المنتخب الإماراتي، مؤكداً صعوبة المواجهة أمام منتخب قوي يحظى بكل الاحترام وكان منافساً حقيقياً على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وقال القريني إن المنتخب الإماراتي يدخل البطولة بـ”عزيمة واضحة وإصرار على المنافسة على اللقب، مع امتلاكه لاعبين مميزين في جميع الخطوط، وعلى رأسهم الحارس المتألق خالد عيسى”، مشدداً على أن المباراة “لن تكون سهلة إطلاقاً”.

وفي ظل غياب ستة لاعبين عن صفوف النشامى، بينهم أربعة عناصر أساسية مؤثرة، أوضح القريني أن ذلك يتطلب تعاملاً تكتيكياً دقيقاً، مشيراً إلى مجموعة من النقاط الفنية الواجب اتباعها:

اعتماد طريقة لعب متوازنة ترتكز على الدفاع من منتصف الملعب عند فقدان الكرة، مع تقارب الخطوط وزيادة الكثافة في الوسط.

استثمار التحولات السريعة بأقل عدد ممكن من التمريرات، واللعب عبر الأطراف باعتبارها مفتاح النجاح.

الحذر من نقاط قوة المنتخب الإماراتي، خاصة قدرته على التحكم بالإيقاع، والمهارات الفردية العالية، والفعالية في الكرات الثابتة.

التركيز على إبطال خطورة الأطراف الإماراتية والتسديدات المحكمة.

وأشار القريني إلى نقاط القوة في منتخبنا الوطني، ومنها الانسجام الهجومي بين يزن النعيمات وعلي علوان، والدور الحيوي للجبهتين اليمنى واليسرى بقيادة مجموعة من اللاعبين الشباب وأصحاب الجودة. كما أبرز أهمية الدور المحوري للاعبي الارتكاز نور الرشدان وعامر جاموس في ربط الخطوط وقطع هجمات المنافس.

ووضع القريني ثقلاً واضحاً على دور الحارس يزيد أبو ليلى، قائلاً: “عيوننا عليك… أنت رأس المال والرهان الأكبر، فابقَ يقظاً منذ البداية”.

ودعا القريني الجماهير الأردنية في قطر إلى التشجيع بحرارة وبروح رياضية عالية، قائلاً: “كونوا كما عهدناكم سفراء فوق العادة للأردن، ولا تضغطوا اللاعبين”.

وفي ختام تحليله، قدّم توقعاته لنتائج المباراة، تاركاً باب الاحتمالات مفتوحاً بين فوز الأردن أو الإمارات أو انتهاء اللقاء بالتعادل، قبل أن يختم برسالته المعتادة: “فالكم الفوز… جيبوها يا أبطال.”