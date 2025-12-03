بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأربعاء: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 4-3 درجات

3 ديسمبر 2025
الأربعاء: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 4-3 درجات

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي (4-3) درجات منوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
اما الجمعة، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة لسرعة تنشط أحيانا.
ومن المتوقع السبت، ان تسود اجواء غير مستقرة و مائلة للدفء في اغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الفرصة ضعيفة لهطول امطار خفيفة أحيانا في بعض المناطق، ومع ساعات مساء والليل تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب مملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مما يثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 15 – 7، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الأغوار الشمالية 27 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 18، وفي البحر الميت 27 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم