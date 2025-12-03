السفير الأردني في قطر : سيتم الترويج للمملكة سياحياً من خلال بطولة كأس العرب

وطنا اليوم:أكد السفير الأردني في دولة قطر السفير زيد مفلح اللوزي، أنه سيتم الترويج للأردن سياحيا من خلال بطولة كأس العرب المقامة حاليا في الدوحة.

وقال ، إن هناك جناح للأردن في منطقة درب لوسيل وهي المخصصة للمشجعين من كافة الدول المشاركة في البطولة، حيث سيتم من خلال هذا الجناح الترويج للأردن سياحيا وعرض وتقديم المنتجات الأردنية وبعض أنواع المأكولات والحلويات الأردنية .

وأضاف أن السفارة الأردنية في قطر جاهزة لخدمة المواطنين سواء الجالية الأردنية الموجودة في قطر او دعم ومساعدة المنتخب الوطني أو المشجعين القادمين من المملكة او من الدول العربية المجاورة لمؤازرة النشامى.

وبين أن الجنسية الأردنية تحتل المرتبة الثانية بعد القطرية في شراء التذاكر، وهذا الحضور الجماهيري كان متوقعا بناء على تجارب سابقة في بطولة كأس أسيا، حيث شكل الجمهور الأردني في بعض المباريات التي كان يشارك فيها منتخبنا الوطني في تلك البطولة 80% من الجمهور، كما وأن الجالية الأردنية في قطر يتجاوز عددها اليوم 80 ألف مواطن، بالإضافة إلى وصول مشجعين من المملكة ودول الخليج العربي لمؤازرة المنتخب.