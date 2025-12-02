تركيب لوحات خالٍ من التدخين في مباني أمانة عمان

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن الأمانة تعمل على تطوير برامج مؤسسية ترفع من مستوى الخدمات وتجود حياة المواطنين، وإن تسعى إلى ترسيخ مفهوم “عمان مدينة صحية” كأحد المرتكزات الرئيسية في خطتها الاستراتيجية.

وأضاف خلال رعايته اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع تركيب اللوحات الإرشادية “مبنى خال من التدخين” على المداخل الرئيسية لمباني الأمانة، أن المشروع بمثابة إعلان رسمي لجعل جميع مباني ومرافق الأمانة مناطق خالية من التدخين، بما يعزز التزامها بتوفير بيئة صحية وآمنة للموظفين والمراجعين.

واشتمل الإطلاق على تركيب أولى اللوحات الإرشادية الكبيرة على المدخل الرئيسي لمبنى الأمانة ومدخل مبنى العبدلي، وسيتم استكمال عملية التركيب لتشمل كافة المباني والمرافق التابعة للأمانة خلال الفترة القادمة.