إنجاز شبكة طرق لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

2 ديسمبر 2025
إنجاز شبكة طرق لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، أن البلدية أنجزت تجهيز شبكة طرق كاملة، لمداخل لمستشفى الأميرة بسمة الجديد.
وقال خلال جولة لمندوبي وسائل الإعلام، إن البلدية أنجزت مجموعة من الطرق بعضها أعيد تأهيلها بخلطات إسفلتية، وأخرى استحدثت وجهزت، لتكون جميعها مداخل مؤدية لمبنى المستشفى؛ لتخفيف الأزمة في الطرق الرئيسية، وتسهيل وصول المرضى والمراجعين بكل يسر وسهولة.
وأضاف العزام، أن التكلفة الإجمالية للأعمال المنجزة بلغ أكثر من 2.5 مليون دينار، شملت شق طرق، وفرشها بطبقات هندسية مناسبة وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، إضافة إلى إنشاء خطوط تصريف مياه أمطار، وإنارة المنطقة بشكل كامل.
وبين أن البلدية قامت بتعبيد جميع الطرق غرب المستشفى باستخدام خلطة أسفلتية ساخنة، بمساحة تقدر بنحو 30 ألف متر مربع، إلى جانب 80 ألفا في محيط المستشفى، بتكلفة تقديرية تجاوزت نصف مليون دينار.
وأكد العزام، أن البلدية وفرت وجهزت قرابة 1000 موقف للمركبات في المنطقة المحيطة للمستشفى لخدمة المواطنين وتسهيل حركتهم، مشيرا إلى أن هناك طرقا أخرى ستربط طريق الـ(100)، بالطرق المنجزة بمحيط المستشفى الجديد، بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة.


