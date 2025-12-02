بنك القاهرة عمان
بني مصطفى: تزويد حملات مكافحة التسول بكاميرات مراقبة

2 ديسمبر 2025
بني مصطفى: تزويد حملات مكافحة التسول بكاميرات مراقبة

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة قامت بتعزيز حملات مكافحة التسول بتركيب كاميرات لمرافقة الحملات.
واضافت بني مصطفى خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، إن تركيب كاميرات لمرافقة حملات مكافحة التسول يأتي في إطار تعزيز الشفافية خلال تنفيذ الحملات، ومراقبة أداء مرافقي الحملات، وبما يضمن تزويد الجهات المختصة بمعززات لضمان سير العدالة.


