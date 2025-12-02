مالية الأعيان تبحث استراتيجيات وزارتي المياه والشباب

وطنا اليوم: بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة مقررها العين المهندس عامر الحديدي، اليوم الثلاثاء، استراتيجيات وخطط وزارتي المياه والري، والشباب والرياضة.

وجاء ذلك خلال جلستين منفصلتين؛ صباحية مع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ومسائية مع وزير الثقافة، وزير الشباب والرياضة بالوكالة مصطفى الرواشدة، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر.

وخلال الجلسة الصباحية، تحدث العين المهندس الحديدي عن الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة المياه والري في تأمين المياه بوصفها ركيزة أساسية تعتمد عليها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبين أن الاجتماع جاء لبحث استراتيجية الوزارة والسياسات العامة، إلى جانب الاطلاع على أبرز مشاريعها ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، قدم الوزير المهندس أبو السعود عرضا تناول أبرز محاور الاستراتيجية والسياسات العامة بهدف استدامة الأمن المائي، متطرقا إلى الوضع الراهن لقطاع المياه والتحديات التي تواجهه في سد الفجوة بين الطلب والمصادر المتوفرة، ومن بينها انخفاض نسب الهطول والنمو السكاني.

وأشار إلى أبرز مشاريع الوزارة والخطط التي جاءت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إذ تعمل الوزارة على مشروع الناقل الوطني، بالإضافة إلى مشروع خفض نسب الفاقد الوطني.

وفي جلستها المسائية، قال العين المهندس الحديدي إن الاجتماع مع وزارة الشباب عقد لبحث أبرز محاور الاستراتيجية والمشاريع التي جاءت ضمن خطة التحديث الاقتصادي.

من جانبه، أكد الوزير الرواشدة وجود تشابك إيجابي بين وزارتي الشباب والثقافة، يتم من خلاله استثمار المرافق بشكل تكاملي في الفعاليات والأنشطة الشبابية.

بدوره، أوضح الدكتور أبو بقر أن الوزارة تعتمد في إعداد استراتيجيتها على استهداف فئة الشباب عبر إجراء مسح ودراسة تحليلية قائمة على التغذية الراجعة، بما يجعل الشباب شريكا فاعلا في صياغة هذه الاستراتيجية.

وأضاف أن مشاريع الوزارة والمبادرات تستهدف تمكين الشباب الريادي والمبادر، واستثمار الطاقات الشبابية ضمن مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي.