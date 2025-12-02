الحباشنة يحذّر من قفزة في أسعار الأدوية ويطالب الحكومة بوقف تغوّل بعض شركات الدواء

وطنا اليوم:حذّر الصحفي فارس الحباشنة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار بعض الأدوية داخل السوق الأردني، مشيرًا إلى أن سعر أحد أدوية الدهون الثلاثية ارتفع خلال شهر واحد من 4.20 دينار إلى 6.50 دينار، أي بنسبة تجاوزت 35%، ما يعكس – بحسب قوله – حالة انفلات في التسعير وغيابًا للرقابة.

وقال الحباشنة إن فارق السعر بين الأردن ودول أخرى يدعو للقلق، موضحًا أن الدواء ذاته يباع في تركيا ومصر ولبنان بأقل من دولارين، أي ما يعادل نحو 1.4 دينار فقط، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات التسعير وسيطرة بعض المستودعات والشركات على السوق.

وأضاف أن استمرار هذا النهج يضع المرضى الأردنيين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، أمام معاناة مركّبة، فالكثير منهم لم يعد قادرًا على شراء الدواء أو مراجعة الأطباء والمختبرات، في ظل ارتفاع كلف العلاج بشكل عام.

وأشار الحباشنة إلى أن مرضى السكري غير المشمولين بالإعفاءات الطبية يعيشون معاناة صامتة، ويواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب عدم قدرتهم على الحصول على العلاج الدوري اللازم.

وطالب الحباشنة الحكومة بالتدخل العاجل لحماية المواطنين من تغوّل بعض التجار، وتنظيم سوق الدواء، وتشديد الرقابة على الأسعار، مؤكدًا أن صحة الأردنيين لا يجوز أن تبقى رهينة لمصالح فئة محدودة من المستوردين وأصحاب المستودعات