النقل : تشريعات التطبيقات الذكية منحت قطاع التكسي مزايا لاستدامة عمله

وطنا اليوم:التقى وزير النقل الدكتور نضال القطامين رئيس وأعضاء النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي وعدداً من ممثلي قطاع التكسي الأصفر من مالكين وسائقين في بعض المحافظات.

واستمع الوزير إلى مطالب الحضور المتعلقة باستدامة عمل قطاع التكسي ومختلف القضايا التنظيمية التي تضمن للقطاع الربحية والاستدامة.

وأكد الوزير أهمية قطاع التكسي الأصفر بوصفه أحد المكونات الرئيسة لمنظومة النقل العام، مشيراً إلى أن تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 الصادرة مؤخراً ستسهم في تنظيم النقل العام وخصوصا ما يتعلق بالتطبيقات الذكية وقطاع التكسي الأصفر، وأن التشريعات الجديدة الخاصة بالتطبيقات منحت هذا القطاع مزايا تسهم في استدامة عمله.

وأوعز الوزير لهيئة تنظيم النقل البري بضرورة متابعة الالتزام بتنفيذ أحكام النظام وتعليماته بما يضمن تحقيق الالتزام بجميع المعايير المختلفة المتعلقة بتنظيم العمل، إضافة إلى تشكيل لجان رقابية متعددة الجهات في مختلف المحافظات وتفعيلها، مؤكداً ضرورة إشراك ممثلين عن النقابة في هذه اللجان لضمان التزام جميع الأطراف بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

وشدّد الوزير على أهمية الالتزام بالنظام وأحكامه، بما يضمن الالتزام بالتسعيرة المقررة، إضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني لإنهاء نشاط الشركات غير المرخّصة.