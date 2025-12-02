بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الفايز والزين

2 ديسمبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الفايز والزين

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الفايز والزبن / بني صخر.

*ففي منطقة أم العمد بلواء الجيزة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هيجر مناع العدوان، ارملة الشيخ سامي مثقال الفايز ووالدة النائب حابس الفايز، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الفايز وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة نتل، في لواء الجيزة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم هيثم محمد منصور الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة جلول في لواء الجيزة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فريال راكان الحيدر الزبن، أرملة المرحوم محمود منصور الحيدر الزبن تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الزبن وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم