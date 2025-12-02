تأهل 7 فرق لنهائيات هاكاثون الحلول الرقمية في القطاع السياحي للأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:عقدت أورنج الأردن جلسة استعراض الأفكار للمشاركين في “هاكاثون الحلول الرقمية في القطاع السياحي للأشخاص ذوي الإعاقة”. وجاء ذلك إستكمالاً لإنطلاق الهاكاثون الذي أقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وبالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، ليشكّل منصة رائدة تُمكّن طلبة الجامعات من تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إتاحة التجارب السياحية للجميع.

وقد قدّمت الفرق السبعة المختارة عروضها أمام لجنة تحكيم متخصصة، بعد مشاركتها في مخيم تدريبي مكثّف ركّز على مجموعة من المحاور الأساسية، شملت: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، السياحة الميسّرة، التقنيات المساندة، ومهارات العرض والتقديم. واستعرض المشاركون حلولاً رقمية مبتكرة تستهدف الارتقاء بالقطاع السياحي من خلال تعزيز سهولة الوصول وإتاحة الخدمات للجميع دون استثناء.

حيث ضمّت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء من مختلف الجهات، وهم: عضو مجلس الأعيان ورئيس لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس، آسيا ياغي؛ ومساعد مدير التسويق الإلكتروني في وزارة السياحة والآثار، عزت كلبونة؛ استشارية التصميم المعماري وإتاحة الوصول في شركة الأردن المهيأ، المهندسة نرجس شواكبة؛ مدير أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، سلامة ياسين؛ مشرف استوديو أورنج الأردن، عمر مهيار.

وقدمت الفرق مشاريع مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي. وتنوعت الحلول بين تطبيقات ذكية للصم وضعاف السمع، أجهزة مخصصة لذوي الإعاقة البصرية والتنقل الآمن، منصات رقمية لتخطيط الرحلات، وتجارب تفاعلية في المتاحف تعتمد على الشاشات ولغة الإشارة والنماذج الملموسة، فضلاً عن حلول لتحسين الإدراك البصري وتجربة المعارض الثقافية. من أبرز المشاريع: Through Everyone’s Eyes، Heritage that is Touched, Heard, and Seen، Eshara Platform،

Jordan 360، سفر بلا حدود، My Accessible Journey، وGuide Me.

وأكدت أورنج الأردن سعادتها برؤية أفكار الشباب الرقمية تتحول إلى حلول عملية تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتفتح آفاقاً جديدة أمام السياحة الشاملة في المملكة. فالهاكاثون لم يكن مجرد فعالية تنافسية، بل منصة حقيقية لإحداث أثر إيجابي في المجتمع، حيث يلتقي الابتكار مع المسؤولية والأخلاق لبناء مستقبل أكثر شمولاً للجميع.

وتم اختيار الفرق المتأهلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال مراسم الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول، وذلك تقديراً لإبداعهم في تقديم حلول رقمية ذكية ومستدامة تُسهم في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي، وتعكس الالتزام المجتمعي لأورنج الأردن في دعم الشباب والابتكار من أجل أثر إيجابي ملموس.

