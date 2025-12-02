بنك القاهرة عمان
وزير الزراعة: ايقاف استيراد الدواجن المجمدة

2 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:قال وزير الزراعة صائب الخريسات، إن الوزارة أوقفت استيراد الدواجن المجمدة، وتعمل على تقنين عمليات الاستيراد بما ينسجم مع المواصفات والمعايير الأردنية، دون التأثير على المنتج المحلي.
وأضاف الخريسات خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، أن انتشار مزارع الدواجن بشكل غير مدروس في المملكة ساهم في تذبذب السوق، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الدجاج مؤخرًا يعود إلى وفرة الإنتاج وزيادة الكميات المطروحة.
وبحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، أبرز التحديات التي تواجه مربي الدواجن والمواشي في المملكة.
وأكد الشديفات، بحضور وزير الزراعة الخريسات، وأمين عام الوزارة محمد الحياري، وعدد من المربين، أن العمل المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.
بدورهم، شدد مربو الدواجن والمواشي على أن القطاع الزراعي بحاجة إلى وقفة جادة واستراتيجية واضحة لدعم مربي الثروة الحيوانية، لافتين إلى أن التغيرات المناخية وقلة الأمطار وما نتج عنها من تراجع المراعي الطبيعية زادت من اعتمادهم على الأعلاف المستوردة ذات التكلفة المرتفعة.
وأكد المربّون ضرورة تبني حلول متكاملة، أبرزها زيادة كميات الأعلاف المخصصة، وتأجيل أقساط القروض المستحقة عليهم، وإعفاؤهم من الفوائد المترتبة، دعماً لاستدامة هذا القطاع الحيوي


