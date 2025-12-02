مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبلُ خمسة أطفال من غزة لعلاج أمراض القلب ضمن المُبادرة الملكيّة الإنسانيّة

وطنا اليوم:انسجامًا معَ التوجيهات الإنسانيّة المُتواصلة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحُسين في دعم الأشقّاء الفلسطينيين، استقبلَ مستشفى الجامعة الأردنيّة، اليوم الثلاثاء، خمسةَ أطفالٍ من قطاع غزة يُعانون من أمراضٍ قلبيّة، وذلك بالتعاون معَ مؤسّسة “سلسلة الأمل” وجمعيّة “هبة الحياة” الدوليّة – فرع الأردن ومؤسّسة أطفال لا أرقام.

ويأتي وصولُ هذه الحالات ضمنَ الجهود الأردنيّة المُستمرّة للتخفيف من مُعاناة أبناء القِطاع، إذ قامت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الاثنين، بنقل الدّفعة الثامنة عشر من المرضى الأطفال، والتي ضمّت (16) طفلًا و(51) مُرافقًا، إلى المستشفيات الأردنيّة لتلقي الرعاية الطبيّة اللازمة، بالتعاون معَ وزارة الصحة ومُنظّمة الصحة العالميّة.

ويتولى فريقٌ طبيٌّ مُتخصّص في المستشفى بقيادة استشاري أول قلب الأطفال الأستاذ الدكتور إياد العموري متابعة الحالات، حيثُ سيُجري الفريق الفحوصات التشخيصيّة الشاملة والتحضيرات الطبيّة الضروريّة تمهيدًا للعمليّات الجراحيّة المُقرّرة.

وأكد المدير العام للمستشفى، الأستاذ الدكتور نادر البصول، أنّ استقبال أطفال غزة يُشكّل ترجمةً مُباشرة للتوجيهات الملكيّة السامية، ويعكِسُ الدورَ الرياديّ والإنسانيّ الذي ينهضُ به الأردن بقيادة جلالة الملك، مُشيرًا إلى أنّ المُستشفى يُسخّرُ كُلّ طاقاتِهِ الطبيّة والتقنيّة والبشريّة لتقديم رعايةٍ مُتكامِلةٍ وآمنة للأطفال؛ إيمانًا برسالته الإنسانيّة ومسؤوليّته الوطنيّة.

من جهته، أوضح العموري أنّ الأطفال سيخضعونَ إلى تقييمٍ طبيٍّ دقيق يتبعُهُ إجراءُ عمليّات قلب مفتوح او قسطرة تداخلية ضمن حملَةٍ جراحيّةٍ مُتخصّصة بالتعاون مع فِرَقٍ طبيّةٍ عالميّة، مؤكدًا حرص المستشفى على توفير أعلى مستويات الرعاية لضمان نجاح العمليّات وتعافي الأطفال.