بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإيطالي

2 ديسمبر 2025
رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإيطالي

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان القوات الإيطالية الفريق أول لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق.
وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الإيطالي، أوجه التعاون العسكري والدفاعي، ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء الأمن والاستقرار الدوليين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع الأردن بإيطاليا، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين.
من جانبه، ثمّن رئيس أركان القوات الإيطالية الدور المحوري والمتميز، للقوات المسلحة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بالاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبوها.
وفي ختام الزيارة، دوّن الفريق أول بورتولانو كلمة في سجل الزوار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم