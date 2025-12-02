رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإيطالي

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان القوات الإيطالية الفريق أول لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق.

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الإيطالي، أوجه التعاون العسكري والدفاعي، ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع الأردن بإيطاليا، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين.

من جانبه، ثمّن رئيس أركان القوات الإيطالية الدور المحوري والمتميز، للقوات المسلحة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بالاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبوها.

وفي ختام الزيارة، دوّن الفريق أول بورتولانو كلمة في سجل الزوار