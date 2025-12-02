الحيصة : العمل جارٍ لإنشاء منطقة تنموية اقتصادية في وادي عربة

وطنا اليوم:أعلن أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، الثلاثاء، أن العمل جارٍ حاليا لإنشاء بنية تحتية لفتح منطقة تنموية اقتصادية في وادي عربة، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة اقتصادية واعدة في المنطقة.

وبين الحيصة خلال منتدى التواصل الحكومي، أن السلطة استطاعت الوصول مع القطاع الزراعي إلى نحو مليون نخلة منتجة للتمر المجهول مع نهاية العام.

وأشار إلى أن وادي عربة سيتضمن جزءا كبيرا من هذا المشروع، حيث تم الاتفاق على تخصيص 60 ألف دونم لزراعة النخيل والمزروعات المجدية اقتصاديا.

وأوضح الحيصة أن 52% من مساحة مناطق وادي الأردن مغطاة بجمعيات لإدارة المياه، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تعديل بعض التشريعات للوصول إلى ممكنات للقطاع الزراعي، من خلال إجازة حفر الآبار الجوفية في منطقة وادي الأردن.

وأكد أن الأردن يعاني من الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، ما أدى إلى قلة الهطول وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف الحيصة أن الأردن تجاوز المرحلة السابقة من العام الماضي فيما يتعلق بتزويد المياه لكافة القطاعات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ليست عابرة، بل تشمل إجراءات كبيرة تضمنت تعديلات في الأنظمة والتشريعات.

وأشار إلى أنه يوجد في المملكة 16 سدا رئيسيا تصل سعتها التصميمية إلى 370 مليون متر مكعب، مما يسمح بحصاد المياه في الأودية الرئيسية كافة.

وبين الحيصة أنه يوجد 4 سدود تحت أرضية مكتملة التصميم والتنفيذ للحصاد المائي، إلى جانب 16 سدا رئيسيا في المملكة. كما يوجد630 موقعا لحصاد المياه بسعة 135 مليون متر مكعب.

وقال الحيصة إن السماح بحفر الآبار الجوفية سيكون في المناطق ذات المنسوب 150 مترا وبعمق معين، وضمن تشريعات خاصة، مؤكدا أن الحوض المائي المتعارف عليه لن يتأثر بحفر الآبار الجوفية.