النوايسة: قطاعا المياه والزراعة ركيزة أساسية لأمننا المائي والغذائي

وطنا اليوم:أكد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة أن قطاعي المياه والزراعة هما في مقدمة أولوياتنا الوطنية، لما يمثلانه من ركيزة أساسية لأمننا المائي والغذائي .

وقال النوايسة خلال منتدى التواصل الحكومي بعنوان “تطوير مصادر المياه من أجل تنمية مستدامة” إن الوزارة تحرص من خلال المنتدى على تعزيز الحوار الوطني حول أهم القطاعات الحيوية في الأردن.

وأضاف النوايسة أن جهود سلطة وادي الأردن تُسهم في تعزيز الأمن المائي وأمن مياه الري بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال البحث عن مصادر جديدة وغير تقليدية لضمان التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.

واوضح أن سلطة وادي الأردن مستمرة في عملية التحول لإدارة رقمية ذكية للرّي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية الهادفة لرفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الحوكمة والابتكار في القطاع المائي