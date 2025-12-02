بنك القاهرة عمان
2 ديسمبر 2025
إنجاز طبي جديد في جراحة العمود الفقري بمستشفى حمزة

وطنا اليوم:شهد مستشفى الأمير حمزه إنجازاً طبياً نوعياً تمثّل في معالجة حالة جنف شديد ومعقّد باستخدام تقنية السحب التدريجي Halo Traction لمدة ستة أسابيع، تلاها إجراء عملية جراحية دقيقة لتصحيح العمود الفقري.
وتم تنفيذ العملية بنجاح كبير بقيادة كل من، الدكتور إبراهيم القاسم/أخصائي جراحة العمود الفقري والتشوهات الخلفية، والدكتور محمد الطراونة/رئيس قسم جراحة الأعصاب، بمشاركة طاقم التخدير متمثلا بالدكتور راسم القاسم وطاقن تمريضي متكامل وذو خبرة عالية في التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.
وجاء هذا الإنجاز لفئة من الحالات التي تُعد من الأكثر تعقيداً وخطورة على مستوى جراحة العمود الفقري،حيث انه وصلت الحالة بدرجة انحراف 110 درجات في المنطقة الصدرية، و 90 درجة في المنطقة البطنية (القطنية – الصدرية السفلية)، وهي زوايا تعتبر من أعلى درجات التشوّه التي تستدعي تدخلاً متعدد المراحل بسبب خطرها الشديد على النخاع الشوكي والأعضاء الحيوية.
وجرى تطبيق جهاز Halo Traction بهدف تقليل درجة الانحراف تدريجياً وتخفيف الضغط على النخاع الشوكي، مما يهيّئ العمود الفقري لعملية التصحيح النهائية بأمان أكبر. وقد استمرت هذه المرحلة لمدة ستة أسابيع، تخللها مراقبة دقيقة ومتابعة طبية حثيثة.
وبعد مرحلة التحضير بالسحب، أجري التدخل الجراحي لتصحيح العمود الفقري، والذي تطلّب:مهارة عالية، وتخطيطاً دقيقاً، و تعاوناً متكاملاً بين عدة اختصاصات، نظراً لخطورة الحالة وإمكانية التأثير على وظائف النخاع الشوكي بشكل مباشر.
وأسفرت العملية عن تصحيح كبير وآمن لاعوجاج العمود الفقري، مع الحفاظ على سلامة النخاع الشوكي واستقرار المؤشرات الحيوية للمريض، مما يعكس مستوى التطور والخبرة الجراحية والتجهيزات المتقدمة المتوفرة في المستشفى


