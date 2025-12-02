ما هي المكملات الغذائية التي ينصح بتجنبها قبل النوم ؟

وطنا اليوم:يعد تناول جميع الفيتامينات والمكملات الغذائية ليلا أسهل طريقة لتذكر تناولها، لكن بعض هذه المكملات يمكن أن يعيق النوم أو يصعبه فوفقا لما نشره موقع “Good Housekeeping”، هناك فيتامينات ومعادن يفضل تجنبها قبل النوم، في حين أن بعض المكملات الأخرى يمكن أن تفيد النوم بالفعل.

مكملات يفضل تجنبها ليلا

فيتامين B12: تقول خبيرة التغذية هانا هولزوم إن فيتامينات B، خاصة B12، تلعب دورا في إنتاج الطاقة، لذا يفضل تناولها مع بداية اليوم وبغض النظر عن كمية التناول، تربط الدراسات بين الأرق وبين انخفاض وارتفاع مستويات فيتامين B12.

الكالسيوم: يمكن لتناوله قبل النوم أن يسبب اضطرابا في النوم، إذ يمكن أن يؤثر سلبا على امتصاص المغنيسيوم الذي يعد مساعدا على النوم وينصح بتناوله من مصادر غذائية مثل الحليب لأن الأبحاث تشير إلى أنها تحسن جودة النوم.

الفيتامينات المتعددة (Multivitamins): بما أن معظم هذه الفيتامينات تحتوي على عناصر مثل الكالسيوم وفيتامينات B، فمن الأفضل تجنب تناولها ليلا. كما ينصح بتناولها مع وجبة الطعام لاحتوائها على فيتامينات تذوب في الدهون وتتطلب امتصاصا أفضل من الدهون الغذائية.

مكملات مفيدة لجودة النوم:

المغنيسيوم: هو معدن أساسي لدعم النوم، حيث تشير دراسة أجريت عام 2024 إلى أن تناوله قبل ساعتين من النوم يحسن جودة النوم (خاصة النوم العميق) والحالة المزاجية وتقترح خبيرة التغذية آمي أندرسون تناول أشكال مثل غليسينات المغنيسيوم بعد العشاء أو قبل النوم.

فيتامين C: أظهرت دراسة أجريت عام 2024 أن ارتفاع مستويات فيتامين C في الدم يرتبط بنوم أفضل، كما تؤكد أبحاث أخرى أن تناول 132 إلى 191 مليغراما يوميا يمكن أن يساعد في الوقاية من اضطرابات النوم.

الحديد: إذا كان الشخص يعاني من نقص الحديد، فقد يكون ضعف أنماط النوم أمرا طبيعيا لديه لكن تناول مكملات الحديد يوميا لضمان بقاء مستوياته في المعدل الطبيعي يساعد على استعادة نوم صحي.

أحماض أوميغا-3 الدهنية: أفادت دراسة أجريت عام 2024 أن تناول كميات أكبر من أوميغا-3 أدى إلى تحسين كفاءة النوم، ويشير الخبراء إلى أنها تساعد في دعم النوم من خلال التأثير على تنظيم إفراز السيروتونين.