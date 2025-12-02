تعديل قريب لقرار وجوبية إنهاء خدمات موظفين بعد 30 سنة خدمة

وطنا اليوم:قال وزير العمل خالد البكار، الاثنين، إن الحكومة ستلغي قرار إنهاء خدمات موظفين بعد إتمامهم 30 عاما من الخدمة قريبا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان قد صدر من حكومات سابقة، وسيتم تعديله.

وأوضح أن الحكومة الحالية درست القرار ووجدت أن هناك “ظلما” يقع على الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من خلال هذا القرار؛ وهم في “قمة عطائهم”.

وتابع أن “حكومات سابقة أخذت قرارا بأن كل موظف حكومي تبلغ خدمته 30 سنة تكون إنهاء خدماته وجوبية، أي أن الوزير سينسب بإنهاء خدماته، وهذه الحكومة بصدد تعديل القرار”.

وأضاف أن الحكومة بصدد تعديل القرار لعدم ظلم هذه الفئة، مبينا أن التعديل لن يشمل عدد سنوات خدمة محددة لإحالة الموظفين إلى التقاعد، بل سيكون حتى الوصول إلى التقاعد الوجوبي.

وأشار إلى أن تعديل هذا القرار سيجعل الحكومة واقعية في خلق الفرص؛ موضحا أن خلق فرص العمل الجديدة تكون من خلال الاستثمار، وليس عن طريق “الإحلال”