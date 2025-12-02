بنك القاهرة عمان
الحكومة : الأردني مؤمن ضد مرض السرطان

2 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الثلاثاء، إن الحكومة ستعالج أي أردني مصاب بمرض السرطان سواء في المستشفيات الحكومية أو مركز الحسين للسرطان أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الأردنية، مؤكدا بأن الأردني مؤمن ضد السرطان.
وأضاف شحادة أن خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق “سند” تهدف التسهيل على المواطنين.
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة الحسين للسرطان، الثلاثاء، خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق “سند”، حيث سيتمكن المواطنون المشمولون بالتأمين من الحصول على البطاقات ابتداء من اليوم، وذلك تمهيدا لبدء تفعيل التأمين اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026.
وأكد شحادة أن المواطن الأردني انتقل من رحلة البحث عن واسطة للتأمين إلى الذهاب لتطبيق “سند” للحصول على بطاقة التأمين.


