عبر سند.. إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة الحسين للسرطان، الثلاثاء، خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق “سند”، حيث سيتمكن المواطنون المشمولون بالتأمين من الحصول على البطاقات ابتداء من اليوم، وذلك تمهيدا لبدء تفعيل التأمين اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026.

كما تم اليوم إطلاق المنصة الإلكترونية للاستعلام عن التأمين الحكومي للعلاج في المركز، والتي تمكّن المواطنين من التحقق مباشرة من التأمين باستخدام الرقم الوطني عبر الرابط الإلكتروني ، وتسهل الوصول إلى معلومات التأمين وخدماته.

ودعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين إلى اتباع الخطوات المدرجة عبر تطبيق سند للحصول على بطاقة التأمين، وذلك من خلال الدخول إلى التطبيق باستخدام الحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة “مستنداتي” في الواجهة الرئيسية، وتحميل بطاقة “تأمين رعاية”.

وقد تم توقيع اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الحسين للسرطان في حزيران الماضي، لتنفيذ برنامج التأمين الحكومي للعلاج في المركز، وتحديد آليات تقديم الخدمة وفق نهج يضمن وضوح الإجراءات وعدالتها واستدامتها.

ويأتي اعتماد هذا النظام ضمن جهود الحكومة لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يعد تحولا رئيسا في تقديم الرعاية الصحية وضمان استمراريتها للفئات الأكثر احتياجا.

ويشمل التأمين الحكومي قرابة 4.1 مليون مواطن أردني بكلفة 124 مليون دينار خصصتها الحكومة من موازنة 2026، فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان بقية الكلفة البالغة قرابة 8.5 مليون دينار.

وتشمل الفئات المستفيدة جميع الأردنيين من عمر 19 عاما فما دون، وبعمر 60 عاما فأكثر ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو الخاص، إضافة إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من جميع الأعمار ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.