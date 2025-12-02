أمريكا توافق على صفقة لبيع معدات دعم طائرات هليكوبتر للسعودية بمليار دولار

وطنا اليوم:أقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صفقة معدات مروحيات بقيمة تصل إلى مليار دولار للسعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.

وسبق أن أبرم البلدان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، وذلك في البيت الأبيض.

وتعزز “اتفاقية الدفاع الاستراتيجي” جهود الرياض لتطوير صناعاتها العسكرية ورفع جاهزية قواتها المسلحة، من خلال تطبيق مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية الدفاعية.

وتشمل الصفقة الأولى معدات ترتبط ببرنامج ترتيبات الدعم اللوجستي التعاوني (CLSSA) ضمن الطلب الثاني لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار.

أما الصفقة الثانية، فتتعلق بخدمات التدريب وفق أمر شامل (Blanket Order Training) لصالح فيلق طيران القوات البرية الملكية السعودية (RSLFAC)، وتشمل تدريباً أولياً ومتقدماً على الطيران والصيانة تحت إشراف قيادة تدريب العقيدة في الجيش الأميركي (TRADOC).

وسيجري التدريب على مروحيات AH-64E أباتشي، CH-47F شينوك، UH-72A لاكوتا، وUH-60L/M بلاك هوك، وذلك أيضاً بقيمة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار.