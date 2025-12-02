ولي العهد يفتتح مركز 42 إربد المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة

وطنا اليوم:افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، امس الاثنين، مركز “42 إربد” التدريبي المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة.

ويهدف “42 إربد” الذي يعد من برامج مؤسسة ولي العهد، إلى تنمية جيل من المبرمجين وتعزيز مهاراتهم من خلال التعلم التشاركي القائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين أو محاضرات.

والتقى سمو ولي العهد، خلال زيارته للمركز في محافظة إربد،طلابا ملتحقين ببرنامج 42 في عمان وإربد الذين شاركوا في تحدي “شركة واحدة – مشكلة واحدة – يوم واحد” للابتكار في “42 عمان”، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة للتعامل مع مشكلات واقعية تواجه القطاع الخاص لإيجاد حلول تطبيقية لها.

ويستهدف البرنامج الفئات العمرية من 18 إلى 60 عاما بجميع مناطق المملكة، ولا يتطلب التسجيل فيه أي شهادات أو متطلبات دراسية، ويوفر تجربة التعليم والتثقيف بأسلوب مستوحى من مفهوم الألعاب.

ويتبع البرنامج لشبكة Ecole 42 العالمية، التي حقق خريجوها نسب توظيف مرتفعة في شركات التكنولوجيا العالمية.

وكان سمو ولي العهد افتتح العام الماضي، المقر الرئيسي لبرنامج 42 في عمان، الذي يوفر خدمات تدريبية مجانية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ورافق سموه خلال الزيارة، رئيس مجلس إدارة كلية التدريب المهني المتقدم في مؤسسة ولي العهد، عمر المعاني، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.