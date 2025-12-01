رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ورياضية

العيسوي: الأردن يمضي، بقيادة الملك، في مسارات التحديث الشامل لبناء وطن قوي يليق بأبنائه

المتحدثون: سنبقى الجند الأوفياء للوطن وقيادته الهاشمية على عهد الآباء والأجداد

المتحدثون يثمنون اهتمام ورعاية الملك وولي العهد بالشباب والرياضة وتوفير بيئة حاضنة لهم

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية رابطة النوابلسة في السلط، ووفدا من أعضاء الهيئتين الإدارية والفنية لنادي أبطال استحواذ العقبة ونادي أكاديمية جي أكس أكشن لفنون القتال والكيك بوكسينغ، في لقاءين منفصلين.

وخلال اللقاءين، رحب العيسوي بالوفود، ناقلًا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدًا اعتزاز جلالتهما بجميع أبناء الوطن، وتقديرهما للجهود المجتمعية والرياضية الهادفة إلى خدمة الشباب وتعزيز حضورهم في مختلف ميادين الإنجاز.

وأكد العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية التاريخية ظل يصغي لنبض الناس ويقرأ تطلعاتهم ويمضي بثقة نحو المستقبل، مشيرا إلى ما أكده جلالة الملك في خطاب العرش السامي بأن الأردن وُلد في قلب التحديات لكنه خرج منها أقوى، وأن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.

وبيّن العيسوي أن جلالته يرى أن قوة الأردن مستمدة من تماسك شعبه، ومن الإيمان بأن الإنجاز هو الطريق إلى المستقبل، لافتا إلى قول جلالته إنه لا يخشى إلا الله، ولا يهاب ما دام خلفه الأردنيون، وهو ما يجسّد رؤية ملكية ثابتة تقوم على الثقة بالشعب والإيمان بقدرته على حماية الوطن وتعزيز مسيرته.

وأشار العيسوي إلى أن الاردن يمضي، بتوجيهات جلالة الملك، في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لبناء أردن قوي ومزدهر يليق بأبنائه، ضمن جهود متواصلة تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والفرص الاقتصادية، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.

كما ثمّن دور الكبير جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تقدّم نموذجا ملهما في خدمة المجتمع وتمكين الأسرة ورعاية التعليم ودعم المبادرات الإنسانية، بما يعزز البعد الاجتماعي لمسيرة الدولة.

ولفت العيسوي إلى دور سمو ولي العهد، مؤكدا أن سموه يمثل امتدادا لمدرسة القيادة الهاشمية، مشيرا إلى مبادرات سموه النوعية في توثيق السردية الأردنية، وإطلاق خدمة العلم بصيغته الحديثة، ودعم التعليم والابتكار والتكنولوجيا.

وقال إن سمو ولي العهد يمثل نبض الشباب وراية الأمل وخط المستقبل، واصفا سموه بأنه “ذخيرة الوطن وذراع جلالته الأقرب ورافعة أمل الشباب”.

وفي جانب آخر، شدد العيسوي على أن مواقف الأردن تجاه قضايا الأمة ثابتة وراسخة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية شرف ومسؤولية، وأن الأردن سيظل المدافع الأمين عن القدس وغزة وأهلها مهما كانت الظروف.

كما استعرض مواقف الأردن التاريخية في الوقوف مع الأشقاء العرب، انطلاقا من الرسالة الهاشمية الأصيلة في السقاية والرفادة ونصرة الملهوف وكرامة الإنسان.

وأكد العيسوي أن الوحدة الوطنية، والثوابت الراسخة، والالتفاف حول القيادة الهاشمية تمثل الحصن الأقوى في مواجهة التحديات، مشددا على أن الأردن يحتاج من جميع أبنائه مواصلة البناء وتعزيز منجزاته.

وفي هذا السياق، حيّا العيسوي نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وجميع الأجهزة الأمنية التي وصفهم جلالة الملك بأنهم قرة العين، مؤكدا أنهم الدرع المنيع للوطن وحماته الذين يبذلون أرواحهم من أجل أمنه واستقراره.

من جهتهم، عبّر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن تقديرهم لجلالة الملك وسمو ولي العهد، واعتزازهم بالجهود التي يبذلونها من أجل رفعة الوطن وخدمة مصالحه العليا وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع المجالات.

ولفتوا بهذا الصدد إلى مسيرة التحديث الوطني التي يقودها جلالة الملك في مختلف المجالات والمسارات، ليبقى الأردن قويا.

وأكدوا بأنهم سيبقون الجند الأوفياء للوطن وقيادته الهاشمية، داعمين لمواقف جلالة الملك، على عهد الاباء والاجداد، معبرين عن ثقتهم المطلقة برؤى جلالة الملك وسمو ولي العهد لبناء مستقبل مشرق للوطن والمواطن.

وعبروا عن اعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك في نصرة الاشقاء في فلسطين ومساندة الأهل في غزة سياسيا وإنسانيا، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

كما ثمن أعضاء وفد الهيئتين الإدارية والفنية لنادي أبطال استحواذ العقبة ونادي أكاديمية جي أكس أكشن لفنون القتال والكيك بوكسينغ اهتمام ورعاية جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشباب والرياضية والعمل من أجل توفير بيئة رياضية حاضنة لهم، بما يخدم المسيرة الرياضية الوطنية ورفع علم الأردن في مختلف المحافل.

ولفتوا إلى أنهم أصحاب المبادرات على مستوى محافظات الجنوب في إشراك القطاع النسائي في الهيئة الإدارية للناديين، تجسيدا لاهتمامات جلالة الملكة رانيا العبدالله بالمرأة الأردنية وتعزيز دورها ومشاركتها.

وطرحوا خلال للقاءات بعض المطالب التي من شانها تفعيل دور الأندية الرياضية في العقبة، واستغلال مواهب الشباب وتعزيز مشاركتهم بالمنتخبات الوطنية والبطولات المحلية والإقليمية والدولية.