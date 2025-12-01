منتخب فلسطين يخطف فوزا ثمينا على قطر في افتتاح كأس العرب

وطنا اليوم:خرج منتخب قطر (المضيف) بخسارة قاتلة أمام ضيفه منتخب فلسطين صفر-1، في استاد البيت، في افتتاح منافسات كأس العرب 2025، بحضور أكثر من 61 ألف متفرّج.

ورفع منتخب فلسطين، الذي سجله هدف الفوز في الدقيقة 90+5، رصيده إلى ثلاث نقاط في الصدارة بالتساوي مع سوريا، الفائزة على تونس بالنتيجة ذاتها، بينما لم تحصد قطر ولا تونس أي نقطة في الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى.

ويلتقي في الجولة الثانية منتخب فلسطين مع تونس، بينما تلعب قطر مع سوريا، وذلك يوم الخميس المقبل.

الى ذلك كرّس المنتخب السوري أفضليته على نظيره التونسي في كأس العرب لكرة القدم، بعدما أسقطه بهدف نظيف الاثنين على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، في أولى مباريات النسخة الحادية عشرة.

وكان منتخب “نسور قاسيون” قد تفوق على “نسور قرطاج” في النسخة السابقة في قطر أيضا 2-1، علما أن المنتخبين تواجها في نهائي النسخة الأولى عام 1963 في بيروت وكانت الغلبة لتونس.