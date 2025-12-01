بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

في توقيت حساس.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني حول فنزويلا

1 ديسمبر 2025
في توقيت حساس.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني حول فنزويلا

وطنا اليوم:في الوقت الذي تُكثّف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا، يرتقب أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً في البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة الخطوات التالية بشأن فنزويلا.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع أعضاء رئيسيون من حكومة ترامب وفريق الأمن القومي، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ونائب رئيس الأركان ستيفن ميلر، حسب ما نقلت شبكة “سي أن أن”.
وكان ترامب كشف، مساء أمس الأحد، أنه أجرى مؤخراً مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتهم واشنطن باستخدام مكافحة تهريب المخدرات ذريعة لنشر قوات عسكرية كبيرة في البحر الكاريبي بهدف الإطاحة به.

“محاولة أخيرة لتجنب المواجهة”
فيما كشف عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركواين مولين، أن واشنطن عرضت على مادورو “المغادرة إلى روسيا” أو دولة أخرى، قائلاً “منحناه فرصة للمغادرة”.
في حين أوضح مصدر مطلع لصحيفة “ميامي هيرالد” أن المكالمة بين الرئيسين كانت أشبه بمحاولة أخيرة لتجنب المواجهة المباشرة.
أتت تلك المعطيات بعدما أصدر ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، توجيهاً واسع النطاق، حذر فيه شركات الطيران والطيارين والشبكات الإجرامية من تجنب المجال الجوي الفنزويلي.
كما أكد الرئيس الأميركي مؤخراً أن الجهود الرامية إلى وقف تهريب المخدرات الفنزويلية “براً” ستبدأ “قريبا جداً”.
ومنذ سبتمبر الماضي، استهدفت القوات الأميركية أكثر من 20 سفينة اشتبهت في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم