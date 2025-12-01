من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
Search
Lasts News
21:39
الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى
20:45
البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء
20:27
الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية
20:14
حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%
20:10
الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي
19:57
الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان
19:31
البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل
19:23
أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية
19:18
تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها
19:13
السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء
Home
رئيسي
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة
1 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة.
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39
الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى
20:45
البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء
20:27
الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية
20:14
حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%
20:10
الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي
19:57
الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان
19:31
البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل
19:23
أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية
19:18
تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها
19:13
السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء
19:07
قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي
18:49
مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2025 All rights reserved.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
سياسة الخصوصية
من نحن