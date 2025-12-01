رئيس الوزراء يلتقي ممثّلين عن مجموعة ماج القابضة

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء جعفر حسَّان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، الاثنين، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة موفَّق قدَّاح، والرَّئيس التنفيذي لمشروع مرسى زايد محمد نمر.

وبحث اللّقاء استثمارات المجموعة في مدينة العقبة، ومختلف الفرص الاستثمارية في المملكة.

يُشار إلى أنَّ مجموعة ماج القابضة تضمُّ أكثر من 50 شركة، تغطي نشاطاتها أكثر من ثمانين دولة حول العالم، وتعمل في مجالات عديدة منها: المقاولات والإنشاءات، والصناعات الخفيفة، والخدمات اللوجستيَّة، والتجارة العامَّة.