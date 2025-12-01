تسهيلاً على المستثمرين.. توفير خدمة الترخيص المتنقل في المنطقة الحرّة

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السّواقين والمركبات أنها سترفر خدمة الترخيص المتنقل لخدمات نقل الملكية والرهن وفك الرهن وباقي خدمات الترخيص داخل المنطقة الحرّة/ الزرقاء، ابتداء من يوم غد 2/12/2025 ،ولغاية 31/12/2025

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً على المستثمرين وتمكينهم من إتمام معاملات نقل الملكية للمركبات التي تم تسجيلها مؤخّراً دون الحاجة إلى مراجعة أقسام الترخيص الخارجية .